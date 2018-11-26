Рада рассмотрела введение военного положения в Украине (видео)

Во время консультаций было согласовано, что военное положение вводится сроком на 30 дней вместо 60, а также в указе о военном положении будет отмечено, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.

Заседание Верховной Рады Украины продолжилось после более 2,5-часового перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что во время консультаций было согласовано, что военное положение вводиться сроком на 30 дней вместо 60, а также в указе о военном положении отмечено, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.

В сессионном зале ВР присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом и секретарем СНБО Александром Турчиновым.

Верховная Рада Украины приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338). Данное решение поддержали 276 народных депутатов из 330, зарегистрированных в зале.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

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В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу. "При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.