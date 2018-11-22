Украина в ТКГ в Минске планирует поднять вопрос границы и минной безопасности

Ранее украинская сторона на переговорах в Минске неоднократно заявляла, что ожидает содержательного обсуждения модальностей возвращения Украине контроля над оккупированным Российской Федерацией участком украинско-российской границы на Донбассе.

Украинская сторона на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе потребует создания пятой рабочей подгруппы ТКГ, которая будет заниматься вопросами оккупированного участка украинско-российской границы.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Украинская сторона будет требовать немедленного создания пятой группы по границе. По возвращению украинской границы под украинский контроль. Именно через 400 километров неконтролируемой границы ходят колонны российской военной техники", - заявила Геращенко.

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Также она отметила, что еще одна принципиальная тема - минная безопасность. "Россия продолжает поставки на оккупированный Донбасс запрещенных Оттавской конвенцией (Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении - УНИАН) мин ПОМ-2 на временно оккупированные территории. Эти мины в Украине были полностью утилизированы! В 2006 году на Донецком казенном химическом заводе было уничтожено 400 тысяч комплектов таких мин под контролем международных организаций, в соответствии с Оттавской конвенцией. И сейчас РФ - страна, которая поддерживает терроризм, завозит запрещенные мины", - заявила Геращенко.

Кроме того, она сообщила, что украинская сторона поднимет на переговорах вопрос сбитого в конце октября у оккупированной части украинско-российской границы беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"27 октября в час ночи беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал колонны, которые двигались по грунтовой дороге и прикрывались противовоздушной обороной... Этот беспилотник был сбит в 1:53. Поэтому еще одна тема - это безопасность беспилотников, это нормальная их работа. Боевики объявили на беспилотники настоящую охоту, это не первый случай сбивания беспилотников, фиксирующих ввод российских колонн с техникой под прикрытием техники противовоздушной обороны", - сообщила Геращенко.

"Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, что наблюдательная миссия будет работать на всей территории Украины, включая оккупированные Донбасс и Крым", - добавила она.

"Что касается заложников, то и на Трехсторонний группе, и в гуманитарной подгруппе украинские представители напомнят россиянам, что мы ожидаем от них ответа на предложение отдать им российских наемников, осужденных в Украине, в обмен на политзаключенных Кремля. Мы уже 9 месяцев ждем этого ответа. И мы готовы помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона в Минске неоднократно заявляла, что ожидает содержательного обсуждения модальностей возвращения Украине контроля над оккупированным Российской Федерацией участком украинско-российской границы на Донбассе.