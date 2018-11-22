На Донбассе боевики усилили разведку, активно ведут «снайперскую» и хотят развязать «минную войну» - Тымчук

На Донбассе продолжается активная «снайперская война», а также попытки ДРГ противника минировать местность на нейтральной полосе и в ближайших тактических тылах передовых подразделений Вооруженных сил Украины.

Российские оккупационные войска усилили разведку, активно ведут «снайперскую» и хотят развязать «минную войну» на Донбассе.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, оккупанты продолжают вести активную и разноплановую разведку боевых порядков передовых подразделений Объединенных сил, их тактического тыла и ситуации в прифронтовой зоне.

Для этого, по словам Тымчука, подразделения российских оккупационных войск используют как технические средства, так и агентурную, а также войсковую разведку. Отмечается усиление ведения радиотехнической разведки специализированными подразделениями оккупационных формирований (в основном укомплектованы российскими специалистами), а также применение БПЛА с целью получения информации о позициях ОС.

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«Так, в период с 13 по 19 ноября с.г. было зафиксировано 13 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 6 полетов БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. При этом один из БПЛА противника “Орлан-10” был сбит средствами ПВО Объединенных сил», - сообщил Тымчук.

По данным депутата, особое внимание противник сосредоточил на уточнении оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках Объединенных сил.

Кроме того, по его словам, продолжается активная «снайперская война», а также попытки ДРГ противника минировать местность на нейтральной полосе и в ближайших тактических тылах передовых подразделений Вооруженных сил Украины.

Также на Донбассе отмечается усиление ведения противником инженерной разведки местности, а также попытки развязать так называемую «минную войну». С этой целью оккупанты активно наблюдают за режимом повседневной деятельности подразделений ОС, устанавливают места и временные промежутки, когда появляется возможность для минирования.

Как сообщал УНИАН, оккупанты нарастили группировку войск в районе Горловки.