Она не умерла, ее убили - Порошенко прокомментировал ход следствия по гибели Гандзюк

Порошенко отметил, что это преступление, в значительной степени раскрыто - найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор.

Президент Петр Порошенко со ссылкой на информацию правоохранительных органов заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк уже в значительной мере раскрыто.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на встрече со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи в Киеве.

«Я твердо убежден, что она (Гандзюк - УНИАН) не умерла, она была убита. Трагическая развязка стала следствием злодейского нападения, другого мнения здесь точно быть не может», - подчеркнул он.

«Это преступление, исходя из информации, которую по моей просьбе мне предоставили представители правоохранительных органов, в значительной мере раскрыто. Найден убийца. Помощники, которые признались, задержан организатор», - добавил президент.

При этом он добавил, что не считает это преступление раскрытым до конца, и выразил уверенность, что правоохранителям нужно продолжать работу. «Я подчеркиваю, что требования гражданского общества относительно прозрачности, открытости, беспристрастности и эффективности следствия к власти вполне и абсолютно обоснованы. Потому что этим мы должны продемонстрировать верность европейским ценностям», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Оконченное убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00.