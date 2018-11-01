Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля

По мнению лидера НФ, большинство фамилий в "санкционном" списке РФ против Украины – это настоящие патриоты Украины.

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что Украина должна отвечать новыми судами против России и правосудием против приспешников Кремля, комментируя введение санкций правительством РФ против Украины.

«Приветствую представителей «Народного Фронта» в санкционном списке Кремля», - написал Яценюк в своем Facebook после обнародования информации о введении Москвой санкций против Украины.

Это не санкционный список, подчеркнул Арсений Яценюк: «Большинство фамилий в нем – это настоящие патриоты Украины».

«Украина должна отвечать как новыми судебными исками против России в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине», - написал Арсений Яценюк.