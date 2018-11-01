Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля
13:13, 01 ноября 2018Политика
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По мнению лидера НФ, большинство фамилий в "санкционном" списке РФ против Украины – это настоящие патриоты Украины.
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что Украина должна отвечать новыми судами против России и правосудием против приспешников Кремля, комментируя введение санкций правительством РФ против Украины.
«Приветствую представителей «Народного Фронта» в санкционном списке Кремля», - написал Яценюк в своем Facebook после обнародования информации о введении Москвой санкций против Украины.
Это не санкционный список, подчеркнул Арсений Яценюк: «Большинство фамилий в нем – это настоящие патриоты Украины».
«Украина должна отвечать как новыми судебными исками против России в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине», - написал Арсений Яценюк.
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