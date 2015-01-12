СМИ: Элитный дом Януковича на Оболони оформлен на нового владельца (фото)
Частный дом экс-президента Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной осенью переоформили на нового владельца.
Им стал Ростомян Артур Хачатурович. Об этом свидетельствуют данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
Договор купли-продажи был заключен 2 октября 2014 г. и удостоверенный нотариусом Аленой Петрицкой. Согласно документам, найденным прошлой зимой в «Межигорье», она в качестве нотариуса обслуживала фирмы межигорской группы, сообщают Наші Гроші.
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Сведения о государственной регистрации обременений отсутствуют, то есть арест на имущество не наложен.
До октября земля и дом на набережной были оформлены на ООО «Київбуджитло». Неизменным владельцем этой компании является ООО «Дом Лесника», на который также была оформлена земля под имение в Сухолучье - охотничьих угодьях Януковича в Днепровско-Тетеревском лесхозе. Это же «Дом Лесника» занимался поставкой ценных материалов для развития Межигорья.
Относительно нового владельца дома на Оболонской набережной, то он также связан с охотничьим окружением экс-президента. По данным «Наших Грошей» Артур Ростом'ян долгое время был приписан по ул. Советской в селе Голованевск, в одном доме и соседней квартире с Вачаганом Ростомяном.
Последний известен как соучредитель ООО «Охотничье-рыболовный клуб «Ярик». Этот охотничий клуб Вачаган Ростомян создал вместе генерал-майором Константином Сапком, неоднократным руководителем Главного управления МВД в Киевской области, в том числе эпохи Виктора Януковича. Имя сына Тяпка, Константина Сапко, фигурирует в списке президентского охотничьего клуба «Кедр», того самого, на который в 2012 г. оформили 30 тыс га уже упомянутого выше Сухолучье.
Напомним, на Оболонской набережной экс-президенту также принадлежит квартира в доме 15/5. В ней Янукович официально был прописан еще до избрания президентом. После того, как он переехал в Межигорье, дома продолжали удерживать за счет «Танталита». После бегства Януковича квартиру опломбировала прокуратура.