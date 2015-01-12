СМИ: Элитный дом Януковича на Оболони оформлен на нового владельца (фото)

Им стал Ростомян Артур Хачатурович. Об этом свидетельствуют данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Договор купли-продажи был заключен 2 октября 2014 г. и удостоверенный нотариусом Аленой Петрицкой. Согласно документам, найденным прошлой зимой в «Межигорье», она в качестве нотариуса обслуживала фирмы межигорской группы, сообщают Наші Гроші.

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Сведения о государственной регистрации обременений отсутствуют, то есть арест на имущество не наложен.

До октября земля и дом на набережной были оформлены на ООО «Київбуджитло». Неизменным владельцем этой компании является ООО «Дом Лесника», на который также была оформлена земля под имение в Сухолучье - охотничьих угодьях Януковича в Днепровско-Тетеревском лесхозе. Это же «Дом Лесника» занимался поставкой ценных материалов для развития Межигорья.

Относительно нового владельца дома на Оболонской набережной, то он также связан с охотничьим окружением экс-президента. По данным «Наших Грошей» Артур Ростом'ян долгое время был приписан по ул. Советской в селе Голованевск, в одном доме и соседней квартире с Вачаганом Ростомяном.

Последний известен как соучредитель ООО «Охотничье-рыболовный клуб «Ярик». Этот охотничий клуб Вачаган Ростомян создал вместе генерал-майором Константином Сапком, неоднократным руководителем Главного управления МВД в Киевской области, в том числе эпохи Виктора Януковича. Имя сына Тяпка, Константина Сапко, фигурирует в списке президентского охотничьего клуба «Кедр», того самого, на который в 2012 г. оформили 30 тыс га уже упомянутого выше Сухолучье.

Напомним, на Оболонской набережной экс-президенту также принадлежит квартира в доме 15/5. В ней Янукович официально был прописан еще до избрания президентом. После того, как он переехал в Межигорье, дома продолжали удерживать за счет «Танталита». После бегства Януковича квартиру опломбировала прокуратура.