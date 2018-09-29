Трамп подписал бюджет Пентагона, который предусматривает $250 миллионов для Украины
Президент США Дональд Трамп подписал бюджет министерства обороны США на 2019 год, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов военной помощи Украине.
Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Facebook.
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"Вступил в силу бюджет Пентагона на 2019 год, в котором увеличены помощь по безопаности Украине до 250 млн. долл. Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и оборонны по линии Пентагона увеличен на 50 млн. долл. по сравнению с бюджетом 2018 года.
Напомним, ранее проект бюджета Пентагона на 2019 год поддержали Сенат и Палата представителей Конгресса США.
В законопроекте отмечается, что 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оборудования, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замене ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.