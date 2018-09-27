В Конгрессе США поддержали выделение $250 миллионов для ВСУ: осталась только подпись Трампа

Для вступления в силу “Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год” должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила проект бюджета Пентагона на 2019-й год, в котором предусмотрено увеличение помощи в сфере безопасности Украине в 250 млн долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

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"Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", который предусматривает 250 млн долл. помощи в сфере безопасности Украине. Данная смета на 50 млн долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства", - говорится в сообщении.

"Как, в частности, отмечается в законопроекте, 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает в себя также разведывательную поддержку вооруженных сил и сил безопасности Украины", - заявили в посольстве.

Также сказано, что для вступления в силу "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год" должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.