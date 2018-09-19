Сенат США одобрил выделение украинской армии $250 миллионов

Для вступления в силу согласованный проект “Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год” должен быть еще утвержден Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись Президенту США.

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи на нужды безопасности Украины до 250 млн. долл.

Как сообщает посольство Украины в Штатах, Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект “Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год”, который предусматривает 250 млн. долл. для помощи на нужды безопасности Украины. Данная смета на 50 млн. долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства.

Читайте такжеПартнеры США в Европе советовали не предоставлять Украине Javelin - посол

Как, в частности, отмечается в законопроекте, 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оборудования, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замене ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.

Как отметили в посольстве, для вступления в силу согласованный проект “Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год” должен быть еще утвержден Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись Президенту США.