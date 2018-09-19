В сети появилось видео, на котором украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям

Гражданам нашей страны, судя по ролику, советуют не сообщать о получении венгерских документов украинским властям.

В консульстве Венгрии в Берегово на Закарпатье, судя по опубликованной в соцсети записи, украинцам выдают венгерские паспорта.

Читайте такжеУкраина может запретить въезд уполномоченному Будапешта по Закарпатью – МИД

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал пользователь Konstantin. "Что не сосед, то "экземпляр". Венгрия, которая по правилам НАТО не может иметь территориальных претензий к другим странам, очевидно, хочет отломать кусок Украины "по-тихому", поэтому и раздает свои паспорта украинцам", - говорится в описании к ролику.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Как сообщал УНИАН, ранее венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 августа заявил, что Венгрия меняет название своего уполномоченного "по Закарпатью".