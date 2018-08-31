Венгрия меняет название своего уполномоченного "по Закарпатью" - Климкин

Он отмечает, что по всем остальным вопросам с Венгрией продолжается конструктивное сотрудничество.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Венгрия меняет название своего уполномоченного "по Закарпатью".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А по всем остальным вопросам - продолжаем конструктивно работать дальше", - говорится в сообщении.

Начал утро с разговора со своим 🇭🇺 коллегой Петером Сіярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А насчет всех остальных вопросов - продолжаем конструктивно работать дальше. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 августа 2018 г.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выразил решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта в отношении Украине. В частности, в МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Папа.

Украинские дипломаты призвали венгерскую сторону прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения. В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и во многом отражают подходы страны-агрессора. Недавно венгерский премьер Орбан заявил, что не верит в реалистичность устремлений украинцев присоединиться к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора.

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Венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.

1 августа представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Венгрия не информировала Украину о намерении создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Она также отметила, что сам факт создания таких должностей является прямым вмешательством во внутренние дела Украинского государства, потому что в сферу такого уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

Беца сообщила, что после вызова в МИД временного поверенного в делах Венгрии в Украину венгерская сторона до сих пор не дала своего официального ответа по этому вопросу.