Украина может запретить въезд уполномоченному Будапешта по Закарпатью – МИД

Сейчас украинское правительство ожидает официальных объяснений от венгерских партнеров.

Если Венгрия не предоставит необходимых разъяснений относительно новой должности уполномоченного министра по Закарпатью, Украина готова реагировать жестко, в том числе – запретить въезд должностному лицу.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в комментарии "Европейской правде", говорится в статье "Уполномоченный на конфликт: Будапешт дал старт новому обострению с Украиной".

Как сообщил дипломат, сейчас украинское правительство ожидает официальных объяснений от венгерских партнеров, но пока что Будапешт молчит.

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"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия должности. – Ред.) – Украина вынуждена будет реагировать жестко, не исключая вероятности запрета въезда. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", - отметил Боднар.

Боднар отметил, что Украина считает вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемыми и будет предпринимать все возможные меры дипломатического воздействия.

"Мы это рассматриваем как еще один шаг в череде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах (относительно образовательной реформы. – Ред.)", – добавил Василий Боднар.

Как сообщалось, МИД Украины требует объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области.

В дипучереждении сообщили, что вручили ноту протеста руководителю венгерской дипмиссии, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесено часть суверенной территории Украины".