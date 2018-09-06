СНБО утвердил решение о непродлении договора о дружбе с Россией

Украина до 30 сентября сообщит РФ о решении не продлевать договор, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил решение о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанного в 1997 году.

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Об этом сообщается на сайте СНБО по итогам сегодняшнего заседания Совбеза в Киеве. "СНБО Украины поддержал предложение президента Украины о непродлении действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на последующие 10 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала реализации процесса прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

По состоянию на март МИД подготовил различные предложения по договору, среди которых предполагалась возможная приостановка договора частично или полностью, а также возможность его денонсации.

30 августа министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия договора. Украина до 30 сентября сообщит РФ о решении не продлевать договор, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан тогдашними президентами Украины и России Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Крымаи начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.