Климкин выступает за пересмотр всей договорно-правовой базы с РФ

Глава МИД заявил, что соответствующая работа уже проводится в отношении всех договоров, которые Украина подписала в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что выступает за пересмотр всей договорно-правовой базы, которую Украина имеет с Российской Федерацией.

Об этом дипломат сказал в эфире одного из общеукраинских телеканалов.

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“Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ. Этот анализ готовится... То же самое должно быть сделано с Россией”, - подчеркнул Климкин.

Он сказал, что к этому процессу привлечено каждое министерство и налажено соответствующую координацию.

“Это не может быть сделано одномоментно, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности по определению”, - заявил Климкин.

“Будут в ближайшее время дальнейшие шаги. Вы их увидите. Я сознательно некоторые из них сказать не могу”, - заявил Климкин.