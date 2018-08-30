Украина подготовила документы для расторжения Договора о дружбе с Россией

МИД официально внесет на рассмотрение президенту Петру Порошенко пакет документов о прекращении действия настоящего договора.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был подписан в 1997 году.

Об этом дипломат сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось на телеканале «Прямой».

«Эти документы уже подготовлены, и весь пакет. Об этом могу сказать. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его проработали. В ближайшие дни мы внесем его формально», - сообщил Климкин.

«Я всегда говорил, что Россия, во-первых, нарушила всё, что возможно в этом договоре - начиная с преамбулы, все статьи. Во-вторых, конечно, есть юридическая сторона, политическая, но и эмоциональная сторона. Ну о какой дружбе о каком сотрудничестве может идти речь?» - отметил Климкин.

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Он добавил, что намерен доказать, что Россия нарушала этот договор с самого начала его действия. «Поэтому ни о каком договоре по определению не может быть даже речи, и это понятно. Это наша общая политическая позиция», - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД пакет документов для начала реализации процесса прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

«Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу - прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время я ожидаю от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса», - подчеркнул глава украинского государства.

По состоянию на март МИД подготовил различные предложения, касающиеся Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией, в числе которых предполагалось возможность приостановки договора частично или полностью, а также возможность его денонсации.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.