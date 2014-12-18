Путин: "сегодня-завтра" состоится видеоконференция по урегулированию ситуации на Донбассе

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Владимир Путин сказал на пресс-конференции. "Договорились о том, что в ближайшее время, сегодня-завтра, в форме видеоконференции должен состояться диалог, а следующий шаг должен произойти уже на встрече в Минске", - сказал российский президент.

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"Но здесь важно еще и другое. Важно, чтобы киевские власти тоже исполняли все свои договоренности. Была договоренность о том, что будет принят закон об амнистии. Где он? Нам все время говорят о том, что был принят закон об особом статусе. Но он не мог действовать, этот закон, понимаете вы или нет? Потому что закон мог вступить в силу и реально начать работать только тогда, когда был бы принят другой акт об этой разделительной линии, а он так и не был принят. Поэтому нужно прекратить заниматься компиляцией", - добавил он.