Минские договоренности выполнялись только Украиной и ОБСЕ - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Президент отметил, что Украина была и остается твердым сторонником мирного разрешения конфликта на востоке, но, кроме ОБСЕ и Украины, другие подписанты Минских договоренностей их не выполняют.

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“К сожалению, другие участники Минских договоренностей не выполняют взятые на себя обязательства. Это касается как режима прекращения огня, как создания буферной зоны, как четких обязательств немедленного освобождения всех заложников, отведения тяжелой артиллерии, перекрытия украинско-российской государственной границы и установления украинского контроля над этим участком границы. Ни по одному из этих направлений не было никакого прогресса”, - отметил Порошенко.