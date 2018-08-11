Сегодня оккупированная Ялта отмечает День города
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем города. Он убежден, что в Крыму снова поднимут сине-желтый флаг.
Поздравление он разместил в Facebook.
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“Очаровательная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и будет звучать гордое “Ще не вмерла України ні слава, ні воля”, – подчеркнул Порошенко.
Как известно, День города Ялта отмечается во вторую субботу августа.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Международное сообщество признало оккупацию Крыма незаконной и осудило действия РФ. Страны Запада ввели антироссийские экономические санкции.