Сегодня оккупированная Ялта отмечает День города

Президент Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем города.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем города. Он убежден, что в Крыму снова поднимут сине-желтый флаг.

Поздравление он разместил в Facebook.

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“Очаровательная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и будет звучать гордое “Ще не вмерла України ні слава, ні воля”, – подчеркнул Порошенко.

Как известно, День города Ялта отмечается во вторую субботу августа.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международное сообщество признало оккупацию Крыма незаконной и осудило действия РФ. Страны Запада ввели антироссийские экономические санкции.