Сегодня оккупированная Ялта отмечает День города

11:44, 11 августа 2018
Политика
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Порошенко убежден, что в Крыму снова поднимут сине-желтый флаг / фото okryme.com

Поздравление он разместил в Facebook.

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“Очаровательная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг и будет звучать гордое “Ще не вмерла України ні слава, ні воля”, – подчеркнул Порошенко.

Как известно, День города Ялта отмечается во вторую субботу августа.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международное сообщество признало оккупацию Крыма незаконной и осудило действия РФ. Страны Запада ввели антироссийские экономические санкции.

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Теги: #оккупация Крыма#Ялта#аннексия Крыма#Петр Порошенко