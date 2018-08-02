"Это воровство, Крым принадлежит Украине": Лия Ахеджакова пожаловалась на травлю в России

"Теперь я – "террористка" по отношению к Крыму. Правда, я "террорист" в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – "враги народа", - заявила артистка.

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова публично признала факт кражи Россией украинского Крыма.

В интервью изданию "Собеседник" артистка призналась в большой любви к полуострову, однако подчеркнула: он принадлежит Украине.

"Теперь я – «террористка» по отношению к Крыму. Правда, я «террорист» в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – «враги народа» и, главное, «террористы». Но такая компания чу́дная – честь для меня... Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это совершенно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы", - заявила Ахеджакова.

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Артистка отметила, что столкнулась с травлей из-за своей позиции. "Интернет ко мне безжалостен, иногда даже приходится обращаться к адвокату... Такое впечатление, что против меня ведется целая кампания: столько лжи, черной ненависти, 3 фальшивых твиттера, обвинения в экстремизме. Даже семью мою – маму, папу – не оставили без вранья и злобы. Мы приехали в Тюмень со спектаклем – меня оскорбляли по местному ТВ, разбрасывали листовки по всему залу и в фойе. Там было написано, что я «русофобка», «подруга мамы Надежды Савченко». А я вообще ни с Надей, ни с ее мамой не знакома", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Лия Ахеджакова призвала освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.