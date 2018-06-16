Порошенко призвал Макрона усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных

Также президенты Украины и Франции договорились о дальнейших контактах в «нормандском формате» для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

Президент Петр Порошенко призвал президента Франции Эммануэля Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора глав государств.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Собеседники приветствуют возобновление встреч в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

Президент Украины призвал Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Президент Франции поздравил президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде».

Собеседники также обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС и Украина-НАТО, которые состоятся в июле в Брюсселе.

Порошенко и Макрона выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.

Порошенко пригласил Макрона посетить Украину с визитом.