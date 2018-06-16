Москалькова посетила в колонии фигуранта дела так называемых «крымских диверсантов» Штыбликова

Уполномоченный по правам человека в РФ обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с исполняющим обязанности консула - руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила в колонии одного из фигурантов дела так называемых «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликова.

Как сообщается на сайте российского омбудсмена, Москалькова обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи.

«Дмитрий Штыбликов - один из списка, предоставленного украинским омбудсменом. Согласно предварительным договоренностям, именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она была намерена в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить Штыбликова.

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15 июня Денисова поехала в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что переговоры с российской стороной по поводу мониторинговых визитов на территории РФ зашли в тупик.

В тот же день Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «личной инициативе», и ее визит не согласован.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве в понедельник, 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных, удерживаемых в России и Украине.

Справка УНИАН. Штыбликов удерживается в исправительной колонии № 6 в Омской области. 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе ФСБ РФ задержала Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко. Их обвинили в подготовке диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Бессарабов, Штыбликов и Дудко были экспертами украинской неправительственной организации «Центр «Номос», который оккупанты закрыли в 2014 году.

16 ноября 2017 года Штыбликов был осужден к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.