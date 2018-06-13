Стало известно, когда состоится следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске

Следующая, двенадцатая в 2018 году встреча по переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в конце июня.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 27 июня.

Читайте такжеБоевики требуют отдать им 80 человек в обмен на 15 пленных украинцев - Геращенко

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 27 июня", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего заседания в Минске Олифер заявила, что украинская сторона надеется, что телефонный разговор президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина поспособствует процессу освобождения заложников.

При этом, по ее словам, российская сторона в Минске категорически не согласилась на предложения Украины по выполнению блока по безопасности Минских соглашений.

Также украинская сторона в Минске призвала РФ прекратить совершать нападения на Донецкую фильтровальную станцию.