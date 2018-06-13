Стало известно, когда состоится следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 27 июня.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 27 июня", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.
Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего заседания в Минске Олифер заявила, что украинская сторона надеется, что телефонный разговор президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина поспособствует процессу освобождения заложников.
При этом, по ее словам, российская сторона в Минске категорически не согласилась на предложения Украины по выполнению блока по безопасности Минских соглашений.
Также украинская сторона в Минске призвала РФ прекратить совершать нападения на Донецкую фильтровальную станцию.