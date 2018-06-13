Стало известно, когда состоится следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске

21:28, 13 июня 2018
Политика
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Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 27 июня / УНИАН

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 27 июня", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего заседания в Минске Олифер заявила, что украинская сторона надеется, что телефонный разговор президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина поспособствует процессу освобождения заложников.

При этом, по ее словам, российская сторона в Минске категорически не согласилась на предложения Украины по выполнению блока по безопасности Минских соглашений.

Также украинская сторона в Минске призвала РФ прекратить совершать нападения на Донецкую фильтровальную станцию.

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Теги: #ТКГ в Минске