США призвали Украину выполнить требования МВФ по Антикоррупционному суду

В США подчеркнули, что законопроект об Антикоррупционном суде должен удовлетворить МВФ, который оказывает существенную финансовую поддержку украинскому правительству.

США призвали правительство Украины выполнить требования МВФ в вопросе создания независимого Антикоррупционного суда.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

"США призывают правительство Украины внедрить глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые отражают требования народа Украины, выдвинутые во время Революции Достоинства: покончить с системной коррупцией, ускорить экономический рост и обеспечить европейское будущее всем украинцам. Создание действительно независимого Антикоррупционного суд является самым важным, срочным шагом, который правительство может сделать для выполнения этих требований и снизить уровень коррупции, которая угрожает национальной безопасности, экономическому развитию и становлению демократии", - говорится в сообщении.

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В Госдепе отметили, что США поддерживают Международный валютный фонд, который определит, соответствует ли новый закон об Антикоррупционном суде обязанностям Украины в рамках программы поддержки МВФ. "Мы согласны с МВФ, что законодательство по созданию Антикоррупционного суда должно предоставлять ключевую роль в выборе квалифицированных судей международному совету экспертов", - подчеркнули в Госдепе.

В США подчеркнули, что законопроект об Антикоррупционном суде должен удовлетворить МВФ, который оказывает существенную финансовую поддержку украинскому правительству.

"Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который отвечает требованиям МВФ. Антикоррупционный суд должен выполнить важную работу для защиты украинского народа", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны.