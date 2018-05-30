В ЕС надеются на быстрое и открытое расследование убийства Бабченко

Представитель Европейского Союза подчеркивает, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

В Европейском Союзе ожидают быстрое расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейского Союза Майи Косьянчич относительно убийства журналиста.

"Европейский Союз выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста Бабченко, который был убит в его доме 29 мая в Киеве", - говорится в заявлении.

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Спикер напоминает, что Бабченко, который был почтенным военным корреспондентом, покинул свою родную страну – Россию – в 2017 году после угроз его жизни в связи с его журналистской деятельностью.

"Каждый раз, когда голос свободы жестоко подавляют – это грозит ослабить наши общества и подорвать наши демократии. Лучший способ почтить память Бабченко и его деятельность и решительно противодействовать любой попытке поставить под угрозу наши совместные фундаментальные права заключается в быстром и открытом расследовании, которое привлечет виновных в этом преступлении лиц к ответственности", - подчеркивает Косьянчич.

Также в заявлении сказано, что ЕС заявляет о своей солидарности с журналистами и продолжит работу с целью защиты их деятельности, которая является крайне необходимой для всех демократий как в пределах, так и вне границ Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.