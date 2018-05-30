В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко: все подробности убийства

Известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили в Днепровском районе Киева на пороге дома, в котором он жил, 29 мая вечером.

В Киеве 29 мая тремя выстрелами в спину убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.

Первым об убийстве Бабченко сообщил на своей странице в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

Где застрелили Аркадия Бабченко

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в квартире. "Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Журналист Айдер Муждабаев рассказал, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома. "Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - заявил он.

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, убийца поджидал Бабченко на лестничной клетке в подъезде. "Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов", - говорится в его сообщении.

Угрозы Бабченко и его семье

По мнению волонтера и товарища застреленного в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко Мирослава Гая, его убийство - политическое.

По его словам, Бабченко угрожали расправой. "Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай.

Как рассказал товарищ погибшего, Бабченко некоторое время был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой он приехал в Украину, где работал телеведущим. "Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство", - подытожил Гай.

За свои оппозиционные взгляды и критику российской власти подвергался преследованиям в России. Так, в 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В 2017 году Бабченко сообщил об угрозах и реальной опасности для своей жизни и уехал за пределы РФ. Проживал в Праге, потом в Киеве, где стал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR. Поддерживал Украину, неоднократно бывал в зоне боевых действий на Донбассе.

Убитый в Киеве 29 мая российский оппозиционный журналист ранее рассказал, как его жизнь в России была превращена в ад сторонниками путинского режима.

В полиции сообщили, что Аркадий Бабченко не обращался с заявлениями об угрозах.

Версии убийства российского оппозиционного журналиста

Первая версия мотивов убийства Аркадия Бабченко - его профессиональная деятельность. Об этом заявил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко. "Первая версия и очевидна - это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии," - заявил Крищенко.

Он также сообщил, что жена погибшего пока что не может предоставить показания, поскольку находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают медики и психологи. "Пока что я все вам сказал", - подчеркнул он.

"Очевидно, что одной из версий будут действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", - заявил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Киевская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко. Сообщается, что уголовное производство было открыто в соответствии с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Бывший российский парламентарий Илья Пономарев, который проживает в Украине, заявил, что к убийству журналиста Аркадия Бабченко могут быть причастны бывшие участники украинских добровольческих батальонов.

Фото с места убийства Бабченко и фоторобот подозреваемого в преступлении

Киевское управление полиции составило фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко. Его опубликовал на странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду. Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Журналист Михаил Ткач показал, что происходит у подъезда дома в столице, где был убит Аркадий Бабченко. "Сейчас возле подъезда, где был застрелен журналист Аркадий Бабченко", - написал он в посте с фото в Facebook.

Реакция на убийство Бабченко в Киеве

ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко. "В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование", - написал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир в Twitter.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве бывшего российского журналиста Аркадия Бабченка во время своего выступления в СБ ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН заявил, что еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины.

После сообщения о гибели российского журналиста Аркадия Бабченко в Москве у мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту собирались люди, чтобы почтить его память.

Печально известный Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко уже через 30 минут после того, как появилась первая информация о том, что в него стреляли и что ему оказывают медицинскую помощь.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратится к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Министерство иностранных дел России требует от украинских властей "приложить все усилия к оперативному расследованию" убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Бабченко четыре года назад избежал смерти

Бабченко за несколько часов до смерти написал на своей странице в Facebook, что в этот день у него - "второй день рождения".

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал Бабченко.

В комментариях один из его друзей написал: "Сколько у тебя уже таких "дней рождений" набежало? Немало, наверное". Бабченко ответил: "Немало".

Кем был Аркадий Бабченко

Аркадию Бабченко исполнился 41 год. Он родился в Москве 18 марта 1977 года, получил образование юриста-международника, но прославился прежде всего как военный журналист, автор статей и книг, впоследствии как политический аналитик и блестящий критик кремлевского режима Владимира Путина, один из основателей жанра современной военной прозы.

Бабченко издавал журнал "Искусство войны", начал проект "Журналистика без посредников". Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира. Автор получил немало литературных наград, в частности премии от English PEN-Club, Frontline club, Союза журналистов России "За мужество и профессионализм" и другие.

Бабченко был участником первой войны в Чечне в 1990-х годах в качестве обычного солдата вооруженных сил РФ.

На вторую чеченскую войну он вызвался добровольцем, после чего был военным корреспондентом различных изданий, как "Московский Комсомолец", "Новая газета" и другие. В 2008 году журналистом побывал на войне РФ в Южной Осетии.

У убитого Бабченко было шесть приемных детей. Первый ребенок, появившийся в семье, был приемным. Второй — тоже. И только третья дочь у журналиста родилась своя.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.