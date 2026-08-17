РФ строит 10 новых дронобаз: эксперт рассказал, когда Украина почувствует последствия

С созданных баз нельзя будет одновременно запускать до тысячи беспилотников, ведь каждый из них должен пройти определенную процедуру подготовки, отмечает эксперт.

После завершения создания Россией десяти дронобаз Украина уже в течение полугода может ощутить рост количества запусков вражеских беспилотников. Об этом в комментарии УНИАН заявил авиационный эксперт Богдан Долинце, комментируя информацию о создании в России десяти баз с недавно построенными пусковыми площадками.

"После завершения создания таких баз России понадобится как минимум от трех до шести месяцев, чтобы подготовить не только инфраструктуру, но и экипажи и летный персонал, провести обучение. И только после этого мы сможем увидеть определенный рост количества запусков дронов. Но вряд ли он будет лавинообразным, то есть в несколько раз превысит нынешние объемы", – отметил Долинце.

Он напомнил, что в настоящее время атака с применением до 1000 беспилотников уже не выглядит чем-то чрезвычайным. По его словам, для подготовки такой массированной атаки России требуется от пяти до семи дней, а после завершения строительства всех десяти баз такие атаки смогут происходить чаще.

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Долинце считает, что Россия понимает: с появлением украинской баллистики возникает угроза для существующих дронобаз. Поэтому в случае потери отдельных из них потребуются альтернативные базы, которые можно будет использовать в качестве запасных площадок для поддержания интенсивности атак.

Россия расширяет сеть дронобаз для массированных атак

Эксперт подчеркнул, что создание сети дронопортов – это не новая технология, ведь соответствующие аналоги РФ уже использует для нанесения массированных ударов по территории Украины. По его словам, в прошлом году их количество оценивалось в 5–6 единиц, поэтому появление новых таких объектов он не считает особой подготовкой к каким-либо действиям или мерам против стран НАТО.

"Но это точно означает, что Россия наращивает потенциал для массированного применения дронов. Также это может быть определенной подготовкой к рассредоточению и созданию резервных площадок для запуска таких платформ, как "Шахед", "Герань-2", "Герань-5". Это также свидетельствует о том, что использование дальнобойных ударных платформ сегодня становится неотъемлемой частью общей российской системы безопасности. То есть ударные беспилотники на многие годы вперед становятся официальной частью вооруженной системы РФ", – подчеркнул он.

У НАТО больше средств ПВО, но меньше практического опыта

Долинце считает, что возможности стран НАТО по отражению воздушных угроз намного выше, чем у Украины, поскольку Альянс технически и технологически располагает значительно большим количеством систем обнаружения, а также средств противовоздушной и противоракетной обороны. В то же время он отметил, что у НАТО нет практического опыта, который Украина приобрела за более чем четыре года, в частности в обнаружении и реальном уничтожении воздушных целей, а также в выработке тактики защиты страны от атак.

"Еще одна важная составляющая – это то, что средства и ресурсы, которыми сегодня располагают страны НАТО для отражения угроз со стороны дронов, экономически несопоставимы со стоимостью самих средств поражения, которые может применять Россия", – подчеркнул эксперт.

По его словам, страны НАТО в настоящее время используют системы противовоздушной обороны, которые в несколько раз дороже российских дронов.

"Пока мы не видим никаких сигналов того, что эти российские дронопорты могут быть применены против какой-либо из стран НАТО. Но в будущем такая вероятность существует, а их строительство создает дополнительные угрозы. Появление новых дронопортов повысит способность России запускать дроны по Украине, ведь дальность таких ударных беспилотников составляет 1000 и более километров. Это может привести к усилению террора против нашего государства", – подчеркнул Долинце.

Он отметил, что с созданных баз нельзя будет одновременно запускать до тысячи беспилотников, ведь каждый из них должен пройти определенную процедуру подготовки: настройку, программирование, определение целей, заложение карты полета и подготовку к боевому применению.

"Это довольно длительный процесс, который может занимать до нескольких суток. Возможности массированного одновременного запуска будут ограничиваться не столько количеством беспилотников на складах, а количеством экипажей и расчетов, которые могут их подготовить и применить, а также самих пусковых установок, которых на каждой базе насчитывается несколько десятков", – добавил Долинце.

Секретные базы РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Telegraph, Россия развернула секретные базы, способные запускать мощные дроны глубоко на территорию НАТО.

Издание провело расследование и выявило 10 кремлевских баз с недавно построенными пусковыми площадками для самых современных московских беспилотников большой дальности.

Отмечается, что некоторые из этих баз уже используются для нанесения ударов по Украине, а их близость к границе способствует проведению массированных воздушных атак, которые прорывают ослабевающую систему противовоздушной обороны Киева.

Издание добавляет, что они представляют долгосрочную угрозу для союзников НАТО, поскольку те оказываются в зоне досягаемости высокотехнологичных ударных беспилотников президента РФ Владимира Путина.

По данным издания, представители разведки Европы и США считают, что Россия рассматривает возможность вооруженной провокации на территории Польши, ракетных или беспилотных атак на объекты критической инфраструктуры, а также атак под чужим флагом, ответственность за которые будет возложена на Украину.

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