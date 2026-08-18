'Следы ДНК ведут в Литву': инцидент в Лейпциге и посылки со взрывчаткой могут быть связаны

Литовские власти активно сотрудничают с зарубежными коллегами в целях предотвращения потенциальных актов саботажа.

Министры обороны и внутренних дел Литвы получили информацию о возможной связи между инцидентом с дроном в аэропорту "Лейпциг/Галле" в Германии и расследованием в Литве по посылкам с зажигательными устройствами, отправленными за границу, сообщает LRT.

Издание сообщило, что на прошлой неделе министр обороны Робертас Каунас заявил, что ожидает получить информацию об этом инциденте и сообщение о том, что "следы ДНК также ведут через территорию Литвы".

Министерство внутренних дел сообщило в понедельник, 17 августа, что литовские власти активно сотрудничают с зарубежными коллегами с целью предотвращения потенциальных актов саботажа.

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В то же время в ведомстве отказались предоставлять дополнительные подробности, поскольку расследование продолжается.

Каунас подтвердил, что получил эту информацию, но отметил, что она "безусловно не предназначена для обнародования":

"Этот вопрос, несомненно, относится к компетенции Министерства внутренних дел, поэтому я не хочу комментировать вопросы, выходящие за пределы моего ведомства, но всю запрашиваемую информацию мы получили".

Инцидент с дроном в аэропорту Германии

Ранее УНИАН сообщал, что 4 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" нашли упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку. Внутри пакета также находился детонатор. По данным экспертов, взрыва не произошло лишь из-за неисправности детонатора. В американской разведке предполагают, что за появлением взрывоопасного беспилотника может стоять правительство РФ. Немецкие власти рассматривают инцидент как возможную попытку атаки и выясняют, могли ли к ней быть причастны иностранные государства.

Также мы писали, что на беспилотнике, который врезался в украинский грузовой самолёт в аэропорту немецкого Лейпцига, обнаружили следы ДНК. Отмечается, что обнаруженные следы ДНК совпадают со старым образцом, который был задокументирован в 2024 году в связи с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге. Однако на данный момент нет никаких доказательств связи между этими двумя делами. Добавляется, что следы ДНК пока не связаны ни с одним конкретным лицом.

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