ССО освободили Андреевку-Клевцово и взяли в плен 30 захватчиков

Россия долгое время пыталась захватить этот населённый пункт.

Силы специальных операций (ССО) освободили от российских захватчиков село Андреевка-Клевцово на Александровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что российские оккупанты долгое время пытались захватить этот населенный пункт в Донецкой области. Для этого враг использовал небольшие пехотные группы, которые постепенно проникали в населенный пункт и занимали позиции.

Однако бойцы ССО провели комплексную операцию по освобождению населенного пункта.

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"30 военнослужащих РФ были вынуждены сдаться в плен. Те, кто продолжал оказывать сопротивление, были уничтожены. Андреевка-Клевцово снова под контролем Украины", – добавили в ССО.

Деоккупация украинских территорий

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Драпатый подвел итоги операции Сил обороны на Александровском направлении. По его словам, с января по август 2026 года украинские защитники освободили 26 населенных пунктов в этом районе.

В то же время в Генштабе ранее опровергли информацию о том, что Силы обороны окончательно освободили всю Днепропетровскую область от россиян. Отмечается, что под контролем РФ остается район населенного пункта Дачное, где продолжаются бои.

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