Работа + отдых: названы лучшие и худшие города Европы для воркейшна

Лучшим городом для такого формата путешествия признали французский Париж, а худшим – австрийский Зальцбург.

Развитие цифровых технологий дало лядям возможность работать удаленно практически из любой точки мира. Однако далеко не все города, которые подходят для отдыха, также хорошо подходят для работы.

Недавнее исследование Compare the Market установило лучшие и худшие города Европы для воркейшна ("рабочего отпуска", во время которого люди могут совмещать отдых с работой).

Во время составления рейтинга учитывались такие параметры:

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скорость загрузки через фиксированный широкополосный интернет;

скорость загрузки через мобильный интернет;

Количество коворкингов;

стоимость проживания;

стоимость капучино;

стоимость пива;

чем заняться в свободное время.

Париж – лучший город Европы для воркейшна

Возглавила рейтинг лучших европейских городов для воркейшна французская столица Париж.

Город может похвастаться лучшей в Европе скоростью загрузки фиксированного широкополосного интернета (352,77 Мбит/с) и стабильной скоростью загрузки мобильного интернета – 148,96 Мбит/с.

При этом Париж предлагает гостям множество достопримечательностей и развлечений – всего 4550 объектов на TripAdvisor.

Правда, парижский образ жизни имеет свою цену: стоимость проживания и капучино находится здесь довольно высоки.

Вторую строчку в рейтинге заняла португальская столица Лиссабон, главным козырем которого здесь являются сравнительно низкие цены, а также большое количество достопримечательностей.

Замкнул тройку лидеров Лондон – главным преимуществом британской столицы является большое количество коворкингов. Однако ситуацию портит высокая стоимость жизнь.

Зальцбург – худший город Европы для воркейшна

Хотя на бумаге Зальцбург, с его невероятной архитектурой, горными пейзжами и музыкальной историей, может показаться идеальным местом для работы и отдыха, но анализ показал, что на деле он может оказаться непростым для удаленных работников.

Основной причиной низкого рейтинга Зальцбурга является доступность жилья – оно там очень дорогое. Также в городе очень мало коворкингов, да и интернет-связь менее конкурентоспособна.

Далее в антирейтинге идут немецкие Мюнхен и Гамбург. Главные проблемы в обоих городах – низкая скорость интернета и высокая стоимость жизни. Однако Гамбург оказался чуть выше в рейтинге благодаря большему число коворкингов.

Как правильно организовать воркейшн

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты компании InsureandGo предупреждали, что ключевым моментом в успешном планировании воркейшна является умение найти правильный баланс между работой и отдыхом.

В противном случае такой формат путешествия может превратиться в пытку, когда не выйдет ни хорошо отдохнуть, ни продуктивно поработать.

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