Военные симуляции показали, что США оставят Европу один на один с Россией, – СМИ

По оценкам, в надвигающейся Третьей мировой войне США полностью сосредоточатся на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.

Руководство НАТО, похоже, осознало, что Россия и Китай начнут вторжение на Тайвань и в Европу синхронно. И многочисленные военные симуляции показывают, что при таком сценарии США полностью сосредоточатся на Азии, оставив Европу один на один с РФ. Об этом пишет The Atlantic.

Издание обратило внимание на то, что в публичных заявлениях руководства НАТО в последнее время всё чаще появляются предупреждения о возможности масштабного конфликта, который одновременно охватит Европу и Азию. В частности, в конце прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете высказал предположение, что потенциальная атака Китая на Тайвань может быть скоординирована с действиями Москвы в Европе. По его словам, Пекин способен попытаться отвлечь внимание Запада от азиатского театра боевых действий, используя партнерство с Россией.

Одно из самых подробных исследований такого сценария, отмечает издание, подготовил Европейский центр политики безопасности и ценностей в Праге. Его директор, 35-летний Якуб Янда, рассказал автору материала, что начал изучать возможность так называемой "двухтеатральной войны" после открытия представительства организации в Тайбэе (Тайвань) в январе 2022 года. Тогда перспектива скоординированных действий Москвы и Пекина казалась маловероятной.

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Ситуация изменилась уже через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину. Как напоминает издание, Владимир Путин посетил Пекин менее чем за три недели до начала войны. С тех пор он еще несколько раз побывал в Китае, а новый визит запланирован на ноябрь. За этот период Китай стал ключевым поставщиком технологий для российской оборонной промышленности и поддерживал российскую экономику закупками нефти и газа. В то же время обе страны регулярно проводят совместные военные учения.

Первую военную симуляцию возможного совместного нападения России и Китая пражский аналитический центр провёл весной 2024 года. По словам Янды, привлечь достаточное количество экспертов оказалось непросто, поскольку большинство исследователей специализируются лишь на отдельных регионах.

Впоследствии участники учений пришли к выводу, что войны в Европе и Азии могут взаимно усиливать друг друга. По словам Якуба Янды, институт уже провел около двадцати таких военных игр с участием специалистов из разных стран, включая Японию и Южную Корею. Результаты оказались особенно тревожными для европейцев. В большинстве сценариев США сосредотачивают основные ресурсы на сдерживании Китая и перебрасывают военные силы в Азию, оставляя союзников по НАТО самостоятельно противостоять России.

Один из рассмотренных сценариев предполагает, что Китай сначала вводит запрет на экспорт сырья для европейского оборонного сектора. Через несколько месяцев, когда производство оружия в Европе начинает испытывать дефицит ресурсов, Россия нападает на одного из восточноевропейских членов НАТО.

Как отмечается в публикации, все смоделированные сценарии продемонстрировали критическую важность единства западных государств. Например, в случае китайского нападения на Тайвань Вашингтон может потребовать от европейских партнеров ввести жесткие экономические санкции против Пекина. Однако такая перспектива вызывает серьезные сомнения в европейских столицах.

"Но европейские правительства не хотят этого делать. Тайвань далеко. Они хотят сосредоточиться на угрозе со стороны России, и именно это меня пугает", – отметил Янда.

Автор материала подводит итог: если Россия и Китай будут действовать согласованно, а США и их союзники не смогут сохранить единство, перспективы Запада в потенциальной войне на два фронта будут выглядеть всё менее оптимистично.

Угроза со стороны Китая

Как писал УНИАН, авантюрная война Трампа с Ираном привела к критическому сокращению американских запасов ракет, что создает риск для обороны Тайваня. Арсенал ракет Patriot сократился с более чем 3000 до менее чем 800 единиц, ракет Thaad – с 600 до 250, а запасы Tomahawk и Precision Strike Missile были почти исчерпаны.

Проблема имеет глубокие корни: на протяжении десятилетий Пентагон отдавал предпочтение дорогостоящим платформам вместо накопления боеприпасов, а производство не успевает за расходами. Наибольшую тревогу вызывает вероятность того, что Китай воспользуется этим "окном", пока США не восстановили свои запасы.

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