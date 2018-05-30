СК РФ "возбудил дело" по убийству Бабченка уже через полчаса после сообщения о покушении – журналист

08:41, 30 мая 2018
Общество
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Бабченка убили 29 мая в Киеве / фото УНИАН

Печально известный Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко уже через 30 минут после того, как появилась первая информация о том, что в него стреляли и что ему оказывают медицинскую помощь.

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На это обстоятельство обратил внимание журналист Сергей Иванов.

«То есть, за полчаса в Москве было зарегистрировано сообщение об убийстве, совершенном на территории другого государства, рассмотрение сообщения было поручено следователю, который, не имея никаких официальных данных, принял решение о возбуждении уголовного дела, вынес постановление, взял номер, а пресс-служба СК напечатала и поставила новость на официальный сайт. И все это - за полчаса», – пишет Иванов на своей странице в Facebook.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ. 

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #убийство#Аркадий Бабченко