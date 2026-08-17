Новая волна дефицита топлива накрыла РФ: почти по всей стране ввели ограничения, - Reuters

Бензин вновь стал недоступен на некоторых автозаправочных станциях в Московской области.

Дефицит топлива вернулся в ряд регионов России. В августе местные власти как минимум 10 регионов РФ вновь усилили контроль за продажей топлива на автозаправках, пишет Reuters.

Отмечается, что в понедельник, 17 августа, бензин снова стал недоступен на некоторых автозаправочных станциях в Московской области, однако дизельное топливо было доступно почти на всех АЗС. Топливный кризис, который начал набирать обороты в мае и к июлю распространился почти на все регионы России, стал следствием остановки работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов после атак с использованием дронов, а также сезонного роста спроса.

Чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок, власти РФ ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, снизили требования к качеству и начали импортировать нефтепродукты. В конце июля ситуация стабилизировалась, а в некоторых регионах ограничения отменили или существенно смягчили. Однако это облегчение продлилось недолго. Новая волна украинских дроновых атак на НПЗ в конце июля и в начале августа спровоцировала очередную волну ограничений.

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В правительстве РФ отметили, что ситуация с поставками топлива на заправки в ряде регионов страны остается сложной. Тогда представители энергетического сектора обсуждали состояние обеспечения топливом, в частности в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, в Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях, а также в Тыве и Хакасии.

Кроме того, продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упали в среднем на 20% с начала августа по сравнению со второй половиной июля.

Топливный кризис в России – последние новости

12 августа стало известно, что жители различных областей России жаловались на многочасовые очереди на АЗС. В некоторых регионах вновь вводят ограничения на продажу бензина в одни руки.

Ранее сообщалось, что РФ начала импортировать бензин из Индии, пытаясь справиться с топливным кризисом. Топливный кризис возник из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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