В ГБР назвали вероятную причину катастрофы Су-24М в Хмельницкой области

Причиной крушения самолета могло стать столкновение с птицей.

Причиной катастрофы военного самолета Су-24М в Хмельницкой области, в результате которой погибли два пилота, могло стать столкновение с птицей. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, ссылаясь на предварительные выводы служебного расследования Воздушных сил ВСУ.

По информации ГБР, специалисты завершили расшифровку "черного ящика" самолета.

"По данным бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого самолет потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси. Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч", – говорится в сообщении.

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В ГБР заявили, что, по предварительным выводам служебного расследования Воздушных сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор – столкновение с птицей. В то же время, как добавили в ведомстве, эта версия еще требует экспертного подтверждения.

Кроме того, следователи получили результаты служебного расследования, проведенного командованием ВС ВСУ, и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу, которая должна установить, могли ли выявленные повреждения привести к критической потере управляемости и имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу. Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

В ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы относительно причин авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз.

Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области

16 июня в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил ВСУ. В результате падения самолета погибли двое военнослужащих – 23-летний штурман Богдан Бабенко и пилот Богдан Загорулько. В тот день самолет выполнял второй вылет.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия). С места падения Су-24М был извлечен "черный ящик" для дальнейшей экспертизы.

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