После ударов ВСУ в Москве отменили любимое мероприятие Путина на Красной площади

С 2007 года в Москве проходил фестиваль "Спасская башня", который был основан лично Путиным.

В Москве отменили крупный военно-музыкальный фестиваль за четыре дня до его запланированного начала. Вероятная причина – страх перед украинскими дронами, пишет Politico.

Как отмечает издание, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводится в Москве на Красной площади с 2007 года по личному приказу Владимира Путина. Ежегодно он привлекает тысячи посетителей и объединяет десятки военных оркестров.

"Это мероприятие является одним из самых значимых военных событий в России наряду с парадом Победы 9 мая в Москве и шоу, посвященным Дню Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге", – пишет Politico, напоминая, что "Спасская башня" была отменена лишь однажды – в 2020 году из-за пандемии.

Видео дня

В первые годы проведения "Спасской башни" в ней принимали участие военные оркестры даже из стран ЕС, Австралии и Канады.

Организаторы фестиваля не назвали точной причины, ограничившись формулировкой: "мероприятие перенесено на 2027 год в связи с обстоятельствами, не зависящими от организаторов".

Politico отмечает, что отмена фестиваля произошла на фоне украинских ударов дронами по всей европейской территории РФ, включая Москву. Буквально накануне украинские войска нанесли один из крупнейших ударов по российской столице, задействовав более 600 беспилотников. В результате, в частности, был уничтожен крупнейший логистический центр Wildberries.

Politico напоминает, что в июне Кремль также отменил гала-концерт ко Дню России, который должен был пройти на Красной площади в Москве. А Парад в честь Дня Победы 9 мая состоялся в ограниченном масштабе, да и то исключительно потому, что Путин уговорил Трампа заступиться за него перед Зеленским.

Ситуация в России

Как писал УНИАН, на днях главный экономист одного из крупнейших государственных банков России заявил, что Россия не способна одержать победу в войне на изнурение, пока Украина получает поддержку Запада. Он посетовал, что западные санкции и украинские удары постепенно истощают экономику агрессора.

Также мы сообщали, что россияне резко увеличили денежные переводы иностранным брокерам и массово скупают валюту, опасаясь мобилизации и ужесточения режима. По данным украинской разведки, с декабря 2024 года по июнь они перевели за границу почти 600 млрд рублей, что превышает показатели предыдущих семи лет, а только за апрель–июнь ежемесячные переводы составили более 500 млн долларов.

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