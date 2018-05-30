"Могут быть причастны бывшие участники добробатов": экс-депутат Госдумы Пономарев об убийстве Бабченко

Пономарев уверен, что "убийцу надо искать в их среде".

Бывший российский парламентарий Илья Пономарев, который проживает в Украине, заявил, что к убийству журналиста Аркадия Бабченко могут быть причастны бывшие участники украинских добровольческих батальонов.

Об этом он написал в своем Facebook.

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"За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде", - заявил Пономарев.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.