Бабченко убили в день заседания Совбеза ООН по Украине: постпред России не упустил инцидент с журналистом в своем выступлении

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве бывшего российского журналиста Аркадия Бабченка во время своего выступления в СБ ООН.

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Представитель России сделал свое заявление во время заседания Совбеза во вторник по ситуации в Украине.

"В Украине зачищают и закрывают неугодные СМИ. Под каким предлогом это делается. Правильно – под тем, что они агенты Кремля. Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что, сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко", - заявил Небензя..

"Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинские власти обвинят в этом Россию, это уже происходило несколько раз до этого. Другие журналисты убегают из страны от преследований, а если нет, то их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу РИА Новости Украина", - продолжил он.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи. Ранее Бабченко заявлял, что покинул Россию временно, поскольку неоднократно получал там угрозы в свой адрес и его семьи.