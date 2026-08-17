Трамп потребовал от Южной Кореи компенсацию за защиту

В Южной Корее в настоящее время находятся 39 тысяч американских солдат, сказал он.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал от Южной Кореи компенсации за защиту страны. Речь идет о 10 млрд долларов, сообщил глава Белого дома во время пресс-конференции.

Трамп раскритиковал Южную Корею, вспомнив детали разговора с президентом этой страны, когда обращался за помощью в войне с Ираном. Сеул ответил отказом.

Президент США напомнил своему коллеге, что в Южной Корее в настоящее время находятся 39 тысяч американских солдат, которые "защищают вас от Ким Чен Ына".

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После этого он выразил сомнение в целесообразности дальнейшей помощи Южной Корее, ведь защита этой страны обходится США в миллиарды долларов.

Кроме того, по словам Трампа, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже отреагировал на его предложение о проведении переговоров,

В частности, на вопрос журналиста, почему лидер Северной Кореи не прокомментировал призыв Трампа к переговорам, глава Белого дома ответил: "Откуда ты знаешь, что он не ответил?".

Президент США отметил, что получил ответ, но больше подробностей не рассказал. В то же время он заверил, что у него с Ким Чен Ыном хорошие отношения.

"Я понимаю его, он понимает меня… Ему не нравился Байден, не нравился Обама, не нравился никто, но я с ним очень хорошо лажу. Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением", – заявил Трамп.

Примечательно, что основой оборонного альянса и защиты между США и Южной Кореей является Договор о взаимной обороне , подписанный в 1953 году после завершения Корейской войны. Он обязывает обе страны оказывать друг другу помощь в случае вооружённого нападения внешних сил на Корейском полуострове.

США и Южная Корея: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп заявил, что поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей. Причиной такого решения он назвал "очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Учения должны пройти с 17 по 27 августа, поэтому глава Белого дома пояснил, что, учитывая то, что полностью отменить их уже будет слишком поздно, он решил их сократить.

Также мы писали, что КНДР обвинила США в провоцировании новой гонки ядерных вооружений и осудила запланированные совместные военные учения Вашингтона и Сеула. В Пхеньяне заявили, что оставляют за собой право усиливать собственный военный потенциал в ответ на внешние угрозы. Пхеньян выступил против совместных военных учений США и Южной Кореи, и это произошло после очередного ракетного испытания.

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