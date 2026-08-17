Украинские дроны практически полностью парализовали экспорт российского зерна

Кремль ежегодно получает от продаж зерна за рубеж около 15 млрд долларов валютных доходов.

Российский экспорт зерна в настоящее время практически полностью остановлен из-за украинских ударов по портам Азовского и Черного морей, пишет The Moscow Times.

На прошлой неделе из-за украинских "санкций" остановились все три зерновых терминала порта Новороссийска на Чёрном море. Через них Москва в совокупности отправляла на экспорт около 25 млн тонн зерна ежегодно.

В конце июля также перестал работать зерновой терминал в Тамани. Еще за несколько недель до этого страна-агрессор приостановила судоходство через Керченский пролив. Через заблокированные порты Азовского моря Кремль экспортировал около 40% зерна.

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Сейчас практически весь российский экспорт зерна через Азово-Черноморский бассейн остановлен, отмечают местные аналитики. В строю остался лишь самый маленький из глубоководных терминалов – порт Туапсе. На Азово-Черноморские порты в прошлом сезоне приходилось 88% всех морских отгрузок зерна из РФ – 46,3 миллиона тонн, из которых 29 миллионов тонн – с терминалов на Черном море.

Ожидается, что Россия соберет в этом году хороший для себя урожай в 140 млн тонн, но продать его не сможет. Внутренние цены на зерно продолжают падать – пшеница 4-го класса (среднего качества) уже потеряла 20% своей стоимости. Российским аграриям грозят массовые банкротства. Основные последствия россияне ощутят уже в следующем сезоне, поскольку у аграриев может не оказаться средств на посев озимых.

Экспорт из Черноморского региона – главные новости

Черноморская пшеница самая дешевая в это время года и доминирует на мировом рынке. Однако сейчас ведущие страны-импортеры в Азии обращаются к альтернативным поставщикам. Так, один из крупнейших покупателей украинского зерна, Индонезия, недавно заключила контракты на поставки из Австралии на сентябрь и октябрь.

Украина ищет альтернативные источники экспорта зерна и уже договорилась о 50%-ной скидке на транзитные железнодорожные перевозки по территории соседней Молдовы до конца года. Однако такой коридор может обеспечить лишь 10% экспорта страны.

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