В России отреагировали на убийство Аркадия Бабченко в Киеве

По факту убийства Бабченко Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Министерство иностранных дел России требует от украинских властей "приложить все усилия к оперативному расследованию" убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, в Москве ожидают, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль.

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"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В союзе журналистов РФ возмутились убийством Бабченко в Киеве и выразили надежду на то, что правоохранительные органы Украины найдут причастных к этому преступлению, сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич убежден, что "быть журналистом в Украине крайне опасно".

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В полиции назвали первую версию мотивов преступления - профессиональная деятельность.

"Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.