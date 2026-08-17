В Европе прекратила работу последняя летняя лыжная трасса

Теперь покататься на лыжах можно разве что в специальных крытых комплексах.

Из-за аномальной жары летний лыжный сезон приостановили еще на одном леднике – Стельвио, что в итальянских Альпах. Об этом сообщает ANSA.

Ранее уже пришлось закрыть горнолыжные зоны Маттерхорн и Понте-ди-Леньо – Тонале. Дело в том, что днём воздух прогревается настолько сильно, что даже ночью температура не опускается достаточно низко для восстановления ледника.

В компании Sifas, которая управляет канатными дорогами на Стельвио, пояснили, что такие погодные условия "не позволяют гарантировать привычные стандарты качества и, что самое важное, безопасности, необходимые для летнего катания на лыжах".

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"С 15 августа лыжные трассы на леднике закрыты, по данным компании, на неопределенный срок". В то же время канатные дороги продолжают работать, поэтому желающие могут подняться туда в качестве пеших туристов.

Впрочем, на курорте надеются, что погодные условия улучшатся.

"Наша команда и в дальнейшем будет постоянно следить за ситуацией и состоянием горы, надеясь на снижение температуры и улучшение состояния ледника. Мы оперативно сообщим о любой возможности возобновления работы трасс. Благодарим за понимание и сотрудничество", – отметили в Sifas.

Как поясняет агентство, на Маттерхорне летнее катание прекратили ещё 31 июля. Тогда швейцарская компания Zermatt Bergbahnen, управляющая подъемниками на леднике Теодуль на высоте около 3000 метров над уровнем моря, также объявила о закрытии трасс.

Подъемники с итальянской стороны, от Брей-Червинии, продолжали работать до Плато-Роза, но только для пеших туристов – кататься на лыжах там уже нельзя.

Похожая ситуация сложилась и на Монблане. С итальянской стороны временно приостановили подъем на гору, а из соображений безопасности закрыли также два французских приюта – Тет-Рус и Гуте.

Из-за опасных условий ситуация даже вызвала серьезный скандал во Франции. Накануне праздника Феррагосто 32 туриста были вынуждены за свой счет заказать вертолет, чтобы спуститься с горы. Мэр коммуны Сен-Жерве отказал им в спасательной операции, поскольку туристы решили подняться, несмотря на официальные запреты, введенные из-за опасности оползней и камнепадов. Это решение вызвало волну критики во Франции, которая до сих пор не утихла.

Фактически при нынешних температурах в Италии уже нигде невозможно кататься на лыжах под открытым небом. Например, на станции метеорологической службы Arpa возле ледника Форни на высоте более 2000 метров зафиксировали 17 °C, а на перевале Маринелли, примерно на высоте 3000 метров, – 9 °C.

Проблема касается не только Италии. Из-за аномальной теплой погоды летнее катание прекратили и на других ледниках Швейцарии, Франции и Австрии, а также в Норвегии. Таким образом, сейчас в Европе желающим покататься на лыжах остается фактически только один вариант – крытые лыжные комплексы.

Природные бедствия в Европе

Напомним, 15 августа землетрясение магнитудой 5 произошло на юге Испании, в районе города Гранада. Сообщалось о повреждениях домов и автомобилей.

Подземные толчки были зафиксированы вскоре после 1:00 ночи в столичном районе Альхендин, расположенном недалеко от Гранады. Спасатели Андалусии, где объявили ЧС, также помогли людям выбраться из поврежденных зданий.

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