В полиции сообщили, что убитый Бабченко не обращался к ним за охраной

Никаких заявлений об угрозах от него тоже не поступало, уточняют в полиции.

Аркадий Бабченка не обращался в полицию с заявлениями об угрозах.

Об этом заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

Ранее друг убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко Мирослав Гай написал на своей странице в Facebook, что погибший получал угрозы из РФ.

Крищенко сообщил, что полиция не получала от Бабченко никаких обращений об угрозах или запросов на охрану.

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"К Нацполиции Киева по крайней мере, к нам таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.

Также он заявил, что первой версией убийства Бабченко полиция считает его профессиональную деятельность.