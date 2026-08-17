Нацбанк ослабил гривню к евро: официальный курс валют на 18 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,71 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,81 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,73/44,76 грн/долл., а к евро – 51,86/51,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 августа остался на прежнем уровне и составлял 45 гривень за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,46 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 11 копеек и составил 52,05 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,41 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,90 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 15 копеек и составлял 52,10 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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