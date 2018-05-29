Жесткий критик Путина и отважный военный журналист: кем был по жизни Аркадий Бабченко

Погибший очень раздражал Кремль и был вынужден бежать из родной для себя Москвы.

Вечером 29 мая 2018 года в Киеве трагически оборвалась жизнь известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Его убили из огнестрельного оружия – медики были бессильны против ранения и пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Об этом пишет ТСН.

Аркадию Бабченко исполнился 41 год. Он родился в Москве 18 марта 1977 года, получил образование юриста-международника, но прославился прежде всего как военный журналист, автор статей и книг, впоследствии как политический аналитик и блестящий критик кремлевского режима Владимира Путина, один из основателей жанра современной военной прозы. Бабченко издавал журнал "Искусство войны", начал проект "Журналистика без посредников". Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира. Автор получил немало литературных наград, в частности премии от English PEN-Club, Frontline club, Союза журналистов России "За мужество и профессионализм" и другие.

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Бабченко был участником первой войны в Чечне в 1990-х годах в качестве обычного солдата вооруженных сил РФ. Об этом периоде жизни он рассказывал так: "Принимал участие в "восстановлении конституционного строя" на территории республики Чечня. Служил в войсках связи. Что говорили – делал, куда приказывали – шел, что вешали – нес, на что сажали – ехал, во что показывали – стрелял. Хотя толку от этого не было никакого. Обошлось без ранений и наград. В 1997-м демобилизовался".

На вторую чеченскую войну он вызвался добровольцем, после чего был военным корреспондентом различных изданий, как "Московский Комсомолец", "Новая газета" и другие. В 2008 году журналистом побывал на войне РФ в Южной Осетии. "В качестве военного корреспондента участвовал в Югоосетинской войне и этнических чистках в Оше. Лез на рожон, проявлял инициативу, брал на себя ответственность, резал правду-матку и говорил все что думал. Обошлось без наград. И практически без ранений. В Киргизии спасал людей. В Крымске откапывал дома. В Благовещенске развозил гуманитарку. В Стамбуле на Таксиме был задержан, немножечко избит и депортирован как иностранный шпион. В Москве на Манежной – то же самое. Правда, вместо депортации стал фигурантом пары уголовных дел. Но все с той же формулировкой – как иностранный шпион, разваливающий нашу великую родину. Занимаюсь независимой журналистикой", - писал он в автобиографии для snob.ru.

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За свои оппозиционные взгляды и критику российской власти неодноразо подвергался преследованиям в России. Так, в 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В 2017 году Бабченко сообщил об угрозах и реальной опасности для своей жизни и уехал за пределы РФ. Проживал в Праге, потом в Киеве, где стал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR. Поддерживал Украину, неоднократно бывал в зоне боевых действий на Донбассе.

Аркадий был женат, он оставил вдову и дочь.