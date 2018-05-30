В Москве прошла стихийная акция памяти убитого журналиста Аркадия Бабченко (видео)

На сегодняшний вечер также анонсировано несколько акций в память об убитом российском журналисте.

После сообщения о гибели российского журналиста Аркадия Бабченко в Москве у мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту собирались люди что бы почтить память Бабченко.

Несколько десятков человек принесли цветы, свечки и таблички с надписями. Полицейские предупредили участников акции о необходимости соблюдать законы, сообщает "Дождь".

На мосту Немцова сейчас вот так.



Фото: Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/cR8foF6k8E — Телеканал Дождь (@tvrain) 29 травня 2018 р.

Российский политик Дмитрий Гудков анонсировал, что сегодня в 19:00 пройдет акция памяти на Лубянской площади. Аналогичная акция пройдет в Санкт-Петербурге у Соловецкого камня. Еще одна акция в Москве пройдет у Центрального Дома журналиста в 19:00.

Как сообщал УНИАН, российский журналист Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в своем доме в Киеве. Неизвестный выстрелил несколько раз в спину Бабченко, когда тот входил в свою квартиру. Журналиста обнаружила его жена, которая в момент нападения была в ванной. Бабченко скончался по пути в больницу от огнестрельных ранений.

Читайте такжеУбитый в Киеве Бабченко в последнем посте рассказал, как четыре года назад избежал смерти

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Первый заместитель главы Нацполиции опубликовал фоторобот стрелявшего.

Среди версий следователи называют профессиональную деятельность Бабченко, однако также не исключают, что журналиста могли убить за его гражданскую позицию.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело об убийстве Аркадия Бабченко.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.