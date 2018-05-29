Не выходил из дома без бронежилета: как травили Бабченко в России

Год назад Бабченко рассказал, что в России ему приходилось жить в постоянном страхе за свою жизнь.

Убитый в Киеве 29 мая российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко ранее рассказал, как его жизнь в России была превращена в ад сторонниками путинского режима.

Читайте такжеУбитый в Киеве Бабченко в последнем посте рассказал, как четыре года назад избежал смерти

"Было время, когда я заходил в подъезд только по звонку домой, чтоб с той стороны кто-то проверил, чисто ли. Когда меня от метро до дома сопровождали люди, предложившие мне помощь добровольно, и я им за это безумно благодарен. Когда я не выходил из дома без бронежилета. Из дома. В Москве. В двадцать первом веке. Когда ночью, как полоумный, вскакиваешь с кровати и бежишь к глазку смотреть, кто там, потому что сработал лифт. Когда бейсбольная бита стоит у входа, рядом с рожком для обуви. Когда вывозишь семью. Когда запоминаешь номера всех незнакомых машин, припаркованных во дворе. Когда, прежде чем выйти из дома, долго смотришь из окна, пытаясь понять, безопасно или нет. Когда тебе звонят и в истерике кричат в трубку: "ты что за машину мне продал, я только успел из гаража выехать, как меня какие-то быки заблокировали, вытащили из машины и со словами "это не он" бросили на газоне"? Когда твою фотографию вывешивают в интернете вместе с твоим с адресом и предложением "зайти к либеральному ублюдку в гости". Когда на лестничной площадке натыкаешься нос к носу на двух амбалов, пытающихся открыть твою дверь", - написал Бабченко в Facebook 2 мая 2017 года, комментируя нападение на оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Бабченко убили тремя выстрелами в спину у него дома в Киеве.