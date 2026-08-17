Топовый Google и Samsung сравнили по основным параметрам: какой смартфон лучше

Оба устройства относятся к лучшим флагманам на рынке Android, но подходы у производителей разные.

Google и Samsung предлагают совершенно разные подходы к флагманскому смартфону. Pixel 11 Pro XL делает ставку на искусственный интеллект, алгоритмы вычислительной фотографии и "чистый" Android, тогда как Galaxy S26 Ultra предлагает более мощное железо, универсальный набор камер и поддержку стилуса.

Поскольку цены находятся примерно на одном уровне, главным вопросом становится не стоимость, а набор возможностей, который каждый смартфон предлагает пользователю. Портал Gizmochina сделал полное сравнение двух флагманов, чтобы определить, какой все же из них лучший.

Дизайн и дисплей

Google Pixel 11 Pro XL получил 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1344 × 2992 пикселя и пиковой яркостью до 3600 нит. Samsung S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовой Dynamic LTPO AMOLED 2X-панелью на 1440 × 3120 пикселей и частотой 120 герц. Его максимальная яркость достигает 2600 нит.

Видео дня

В плане защиты оба смартфона имеют одинаковый стандарт IP68. Pixel 11 Pro XL получил алюминиевую рамку и Gorilla Glass Victus 2, а Samsung использует Gorilla Armor 2 на передней панели, Victus 2 сзади и алюминиевую рамку Armor Aluminum 2.

При этом Samsung использует антибликовое покрытие и функцию Privacy Display, которая скрывает содержимое экрана от посторонних. У Pixel выше заявленная пиковая яркость, но S26 Ultra выигрывает за счет более высокого разрешения и более прочного защитного стекла.

Производительность и батарея

Pixel 11 Pro XL работает "из коробки" на Android 17 и оснащается процессором Tensor G6. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, а встроенной – 1 ТБ. Samsung S26 Ultra получил Snapdragon 8 Elite Gen 5 с аналогичными конфигурациями памяти.

По чистой производительности преимущество остается за Samsung, особенно в играх, многозадачности и продолжительных тяжелых нагрузках. Tensor G6 при этом делает больший акцент на функциях искусственного интеллекта.

Pixel 11 Pro XL оснащен аккумулятором 5115 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Galaxy S26 Ultra получил батарею 5000 мАч, но поддерживает более быструю зарядку на 60 Вт. Оба флагмана поддерживают беспроводную зарядку Qi2.2 мощностью до 25 Вт.

Таким образом, Pixel предлагает чуть более емкую батарею, а Samsung – более высокую скорость проводной зарядки.

Камеры

В камерах разница между флагманами особенно заметна. Google Pixel 11 Pro XL получил основной сенсор на 50 Мп, 48-Мп перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 48-Мп сверхширокоугольную камеру.

Galaxy S26 Ultra предлагает более универсальную систему: основной сенсор на 200 Мп, телефотокамеру на 10 Мп с 3-кратным зумом, 50-Мп перископный модуль с 5-кратным зумом и 50-Мп сверхширокоугольную камеру.

За счет этого Samsung предлагает большую универсальность при съемке на разных фокусных расстояниях. Google же делает ставку на вычислительную фотографию и передовые алгоритмы ИИ. По сути, это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

На фронтальной панели Pixel 11 Pro получил 42-Мп камеру с автофокусом и записью видео в 4K. У Samsung – 12-мегапиксельная фронтальная камера с Dual Pixel PDAF и поддержкой записи 4K.

Какой смартфон лучше

По совокупности параметров Galaxy S26 Ultra выглядит более универсальным флагманом. Он выигрывает в производительности, возможностях камеры, скорости зарядки и наборе инструментов для работы, включая стилус S Pen и режим DeX, превращающий смартфон в полноценный компьютер.

Pixel 11 Pro XL, в свою очередь, подойдет тем, кто ценит чистый опыт Android, современные функции на основе ИИ и вычислительную фотографию. Кроме того, смартфон получил более емкий аккумулятор и сразу работает на Android 17. Но производительность слабее.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

А уже в следующем месяце выйдет iPhone 18 Pro. Журналисты перечислили сразу 10 улучшений, ради которых многие захотят обновить свой смартфон.

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