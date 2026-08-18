Французские эскадрильи Rafale перехватили самолет руководства ФСБ РФ в Прибалтике

Французские самолеты осуществляли воздушное патрулирование над Литвой, Латвией и Эстонией.

С 1 апреля по 31 июля 2026 года в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing два французских авиационных отряда Rafale выполнили 39 миссий по перехвату над Прибалтикой, сообщило Министерство обороны Франции.

В частности, в министерстве сообщили, что они перехватили воздушный командный пункт ФСБ. Французские самолеты осуществляли воздушное патрулирование над Литвой, Латвией и Эстонией.

Добавляется, что контингент также должен был помогать наблюдать за восточной границей Польши из-за риска несанкционированного проникновения беспилотников или ракет.

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Его задачей было дежурство в "горячие" недели, когда самолеты должны были быть готовы к взлету менее чем за 15 минут, и в "холодные" недели с готовностью к вылету в течение трех часов.

Указывается, что помимо выполнения реальных боевых дежурств экипажи участвовали в тренировочных миссиях с другими истребительными подразделениями, развернутыми в регионе, а также проходили обучение по поддержке наземных сил и перехвату беспилотников.

Отмечается, что именно французские Rafale C впервые сбили беспилотники над Латвией и Эстонией, что стало знаковым событием в ходе этого развертывания.

Известно, что по итогам четырёхмесячного развертывания французский контингент налетал в общей сложности 540 часов: выполнил 39 миссий по перехвату по реальной тревоге и 69 учебных миссий.

"Милитарный" отметил, что, судя по опубликованным фотографиям, в ходе дежурства в Балтии французские самолеты перехватили Ту-214ПУ с бортовым номером RA-64534. По имеющимся данным, это специализированный российский самолет, созданный на базе среднемагистрального пассажирского авиалайнера Ту-214.

О нём мало информации в открытом доступе, известно лишь то, что Ту-214ПУ входит в состав специального лётного отряда "Россия", который обеспечивает перевозку российского военно-политического руководства и представителей спецслужб.

Предполагается, что этот самолёт используется руководством ФСБ в качестве воздушного транспорта, защищённого узла связи и, вероятно, воздушного пункта управления.

На фотографии самолета, перехваченного французским истребителем Rafale над Балтийским морем, авиационный эксперт Пётр Бутовский поделился в соцсети Х информацией о том, что он идентифицировал систему ЛСЗ-100.

"Это лазерная система оптико-электронного подавления, предназначенная для защиты самолета от ракет с инфракрасными головками самонаведения, прежде всего ракет переносных зенитных ракетных комплексов", – говорится в статье.

Истребители Rafale для Украины: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина первой получит новые усиленные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Кроме того, Зеленский подтвердил, что состоится и закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Президент Украины сообщил, что в этом году должно начаться обучение наших пилотов и механиков во Франции. После этого первые четыре самолета поступят в ВСУ.

Также мы писали, что французская компания Dassault увеличила темпы производства истребителей, которые должна получить и Украина. Согласно отчету, за первые шесть месяцев 2026 года Dassault передала заказчикам 12 истребителей Rafale, из них 2 – для ВВС Франции, а еще 10 – для иностранных заказчиков. По состоянию на 30 июня общий объем текущих твердых заказов на эти истребители составляет 208 единиц. Аналитики отмечают, что в это количество не входит плановый заказ от Украины.

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