В ОБСЕ призвали немедленно расследовать убийство Бабченко

01:21, 30 мая 2018
Политика
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Бабченко был убит 29 мая / ТСН

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Об этом написал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир в Twitter.

"В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование", - подчеркнул он.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

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Новость в сюжете: Убийство в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #Аркадий Бабченко