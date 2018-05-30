В ОБСЕ призвали немедленно расследовать убийство Бабченко
01:21, 30 мая 2018Политика
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В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве.
Бабченко был убит 29 мая / ТСН
ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко.
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Об этом написал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир в Twitter.
"В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование", - подчеркнул он.
29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.
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Новость в сюжете: Убийство в Киеве Аркадия Бабченко