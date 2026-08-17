'Самая красивая деревня' Англии отказалась от удобств для гостей из-за чрезмерного туризма

Местные жители говорят, что большой поток посетителей на форелевую ферму оказывает негативное влияние на местную окружающую среду.

Деревня Бибери, которая считается самой красивой в Котсволдсе (Англия), отклонила планы застройки, предусматривавшие создание кафе и торговой зоны, ради борьбы с чрезмерным туризмом, пишет The Independent.

Ежедневно, как говорится в статье, в живописное село Бибери (Bibury) в графстве Глостершир приезжают автобусы с туристами. Журнал Forbes в свое время включил его в список самых красивых сел мира.

Заявка компании Bibury Trout Farm была отклонена на заседании районного совета 11 августа: депутаты единогласно проголосовали против предложенного проекта.

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План предусматривал переоборудование первого этажа существующих хозяйственных построек: помещение, которое в настоящее время используется для общего хранения, должно было превратиться в кафе с торговой зоной. Также планировалось внести изменения во внутренний дворик возле Shoecroft Barn – каменного здания, переоборудованного из хозяйственной постройки и внесенного в перечень памятников архитектуры II категории.

Однако совет прихода Бибери заявил: "Более 100 жителей выступили против этого проекта; недавно свои возражения также выразила дорожная служба...".

Указанный участок расположен на северной окраине природоохранной исторической зоны Бибери. А совет подчеркивает, что чрезмерный туризм, связанный с форелевой фермой и большим потоком посетителей, оказывает "негативное влияние на местную окружающую среду".

На сайте фермы её называют "старейшей действующей форелевой фермой Англии". Посетителям предлагают прогуляться по "прекрасной территории", порыбачить, арендовать барбекю или сыграть партию в мини-гольф.

По данным Совета Котсуолда, заявителям не удалось доказать, что "безопасный и надлежащий доступ к объекту может быть обеспечен для всех посетителей".

В совете пояснили: "Объект зависит от передвижения пешеходов вдоль Ablington Lane – узкой сельской дороги без специально обустроенной пешеходной инфраструктуры. Имеющиеся данные свидетельствуют о значительном количестве пешеходов и совместном использовании проезжей части пешеходами и автомобилями в периоды наибольшего наплыва посетителей.

"Было представлено недостаточно доказательств того, что доступность для пешеходов и их безопасность были надлежащим образом оценены, а также что возможные негативные последствия для безопасности дорожного движения являются приемлемыми или могут быть надлежащим образом устранены", – добавляют авторы.

Речь идет о том, что еще в прошлом году совет прихода Бибери призвал туристов приезжать в популярную деревню на "меньших транспортных средствах". А ранее, в мае 2025 года, эта деревня, которая может принимать до 20 000 туристов каждые выходные, ввела новые ограничения на въезд туристических автобусов.

"Совет графства Глостершир, где находится деревня, запустил временный эксперимент по организации дорожного движения, чтобы "предотвратить аварии и обеспечить, чтобы Бибери оставалось гостеприимным и безопасным местом для всех", – пишет СМИ.

Новые правила парковки предусматривают специально выделенные зоны для высадки пассажиров туристических автобусов, а также штрафы для транспортных средств, водители которых не соблюдают установленные правила.

Новости туризма

Напомним, туристический маршрут к горе Монблан, один из самых популярных многодневных пеших маршрутов Европы, могут частично перевести на систему предварительного бронирования.

Этот маршрут протяженностью около 170 километров проходит по территории Франции, Италии и Швейцарии. Ежегодно он привлекает около 80 тысяч туристов, однако рост числа путешественников создает проблемы на наиболее загруженных участках.

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