СПЧ России попросит Украину привлечь правозащитников к расследованию убийства Бабченко

09:03, 30 мая 2018
Политика
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Бабченко был убит вечером 29 мая в своем доме в Киеве \ ТСН

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратится к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.

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Об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов. «Мы заинтересованы в том, чтобы все материалы этого расследования были максимально открыты для общественности. Обеспечить такую открытость можно было бы путем привлечения к участию в расследовании российских и украинских правозащитников», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российский журналист Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в своем доме в Киеве. Неизвестный выстрелил несколько раз в спину Бабченко, когда тот входил в свою квартиру. Журналиста обнаружила его жена, которая в момент нападения была в ванной. Бабченко скончался по пути в больницу от огнестрельных ранений.

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ. 

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #Россия#расследование#Аркадий Бабченко